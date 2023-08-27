В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды.

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды.

Об этом Report сообщил замначальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев.

По его словам, с полудня 26 до утра 27 августа погодные условия в стране были нестабильными, на территории республики наблюдались грозы, местами прошли ливни.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано на территории Гахского, Шекинского и Габалинского районов. В то же время в Тертере, некоторых районах Центрального Арана, Губа-Хачмазе, Лянкяран-Астаринском регионе шли дожди.

Из-за дождей уровень воды в большинстве рек поднялся. Наибольший рост наблюдался в реках Гёйчай и Турянчай. Вода, сошедшая со склонов в результате сильных дождей, вызвала сель на территории села Гарамарьям Гёйчайского района", - сказал он.

Замначальника службы добавил, что 28 августа в стране будет наблюдаться умеренная погода без осадков. Однако, в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.