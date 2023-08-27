О нас

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды.
Экология
27 августа 2023 г. 23:28
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды.

Об этом Report сообщил замначальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев.

По его словам, с полудня 26 до утра 27 августа погодные условия в стране были нестабильными, на территории республики наблюдались грозы, местами прошли ливни.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано на территории Гахского, Шекинского и Габалинского районов. В то же время в Тертере, некоторых районах Центрального Арана, Губа-Хачмазе, Лянкяран-Астаринском регионе шли дожди.

Из-за дождей уровень воды в большинстве рек поднялся. Наибольший рост наблюдался в реках Гёйчай и Турянчай. Вода, сошедшая со склонов в результате сильных дождей, вызвала сель на территории села Гарамарьям Гёйчайского района", - сказал он.

Замначальника службы добавил, что 28 августа в стране будет наблюдаться умеренная погода без осадков. Однако, в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çaylarda suyun səviyyəsi artıb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi