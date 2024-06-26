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В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели

В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели.
Экология
26 июня 2024 г. 23:48
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели.

Об этом Report сообщил директор Центра гидрологии Асиф Вердиев.

Он отметил, что из-за интенсивных осадков по состоянию на 22:00 в реках поднялся уровень воды, в частности на Большом Кавказе в Гудиялчае рост составил 10 см, в Вяльвялячае - 7 см, на Малом Кавказе в Шамкирчае - 7 см, в Лянкяранчае - 47 см, в Виляшчае - 33 см, Тенгерудчае - 2 см.

По его словам, на реках Эйричай в Огузском районе, Гирдиманчай в Исмаиллинском районе и Пирсаатчай в Гобустанском районе в настоящее время проходят сели.

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Версия на азербайджанском языке Çaylarda suyun səviyyəsi artıb, bəzi ərazilərdə sel keçir - FAKTİKİ VƏZİYYƏT

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