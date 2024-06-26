В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели.

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели.

Об этом Report сообщил директор Центра гидрологии Асиф Вердиев.

Он отметил, что из-за интенсивных осадков по состоянию на 22:00 в реках поднялся уровень воды, в частности на Большом Кавказе в Гудиялчае рост составил 10 см, в Вяльвялячае - 7 см, на Малом Кавказе в Шамкирчае - 7 см, в Лянкяранчае - 47 см, в Виляшчае - 33 см, Тенгерудчае - 2 см.

По его словам, на реках Эйричай в Огузском районе, Гирдиманчай в Исмаиллинском районе и Пирсаатчай в Гобустанском районе в настоящее время проходят сели.