Сильные дожди в ряде районов Азербайджана вызвали сели

По состоянию на 11:30 28 июля в регионах Азербайджана сохраняются неустойчивые погодные условия, местаминаблюдаются интенсивные осадки ливневого характера.

В ряде районов Азербайджана после проливных дождей сошли сели, реки вышли из берегов.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 11:30 воскресенья, в регионах Азербайджана сохраняется нестабильная погода, местами наблюдаются интенсивные осадки.

В результате сильных ливней по рекам Дямирапаранчай в Габалинском районе, Кишчай в Шекинском районе, Талачай в Загатальском районе, Кюрмюкчай в Гахском районе, Хыналыгчай в Губинском районе, Габыррычай в Самухском районе, Дестефурчай в Дашкесанском районе, Гянджячай, а также Тенгерюдчай Астаринского района, Зяйамчай в Товузском районе сошли сели, отметили в ведомстве.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 26, в Нахчыванской АР - 27 градусов тепла, в низменных районах воздух прогрелся до 28 градусов тепла, в горных районах - до 16.