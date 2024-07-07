В ряде регионов Азербайджана прошли ливни с грозами

В регионах Азербайджана наблюдалась погода с интенсивными осадками и грозами.

В регионах Азербайджана наблюдалась погода с интенсивными осадками и грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 17:00 седьмого июля, в Билясуваре, Сабирабаде, Мингячевире, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Гёйгёле, Халтане, Гусаре, Шамкире, Исмаиллы, Геранбое, Дашкесане, Гобустане, Гёйчае местами прошли ливни с грозами, на Абшеронском полуострове - кратковременный дождь.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыванской АР составила 33 градуса тепла, в низменных районах - 34 градуса, а в горных районах - от 23 до 28 градусов тепла.