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В ряде регионов Азербайджана прошли ливни с грозами

В ряде регионов Азербайджана прошли ливни с грозами В регионах Азербайджана наблюдалась погода с интенсивными осадками и грозами.
Экология
7 июля 2024 г. 18:31
В ряде регионов Азербайджана прошли ливни с грозами

В регионах Азербайджана наблюдалась погода с интенсивными осадками и грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 17:00 седьмого июля, в Билясуваре, Сабирабаде, Мингячевире, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Гёйгёле, Халтане, Гусаре, Шамкире, Исмаиллы, Геранбое, Дашкесане, Гобустане, Гёйчае местами прошли ливни с грозами, на Абшеронском полуострове - кратковременный дождь.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыванской АР составила 33 градуса тепла, в низменных районах - 34 градуса, а в горных районах - от 23 до 28 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

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