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В ряде регионов Азербайджана прошли ливни и грозы

В ряде регионов Азербайджана прошли ливни и грозы По состоянию на вечер 20 июня, в Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгельском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Лянкяранском и Астаринском районах прошли грозы и интенсивные дожди с периодическими ливнями.
Экология
20 июня 2023 г. 22:37
В ряде регионов Азербайджана прошли ливни и грозы

По состоянию на вечер 20 июня, в Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгельском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Лянкяранском и Астаринском районах прошли грозы и интенсивные дожди с периодическими ливнями.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате проливных дождей произошло затопление села Сарысу Гёйгёльского района, а также Горанчай и Бёйлю Геранбойского района. Вечером около 16:10 на Гёйгельский район, а около 17:55, 17:58 в Шаруре выпал град диаметром 5 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 22 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağış yağıb

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