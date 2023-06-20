В ряде регионов Азербайджана прошли ливни и грозы

По состоянию на вечер 20 июня, в Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгельском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Лянкяранском и Астаринском районах прошли грозы и интенсивные дожди с периодическими ливнями.

По состоянию на вечер 20 июня, в Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгельском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Лянкяранском и Астаринском районах прошли грозы и интенсивные дожди с периодическими ливнями.

Как передает Report , об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате проливных дождей произошло затопление села Сарысу Гёйгёльского района, а также Горанчай и Бёйлю Геранбойского района. Вечером около 16:10 на Гёйгельский район, а около 17:55, 17:58 в Шаруре выпал град диаметром 5 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 22 м/с.