В ряде регионов Азербайджана прошли ливни и грозы

В некоторых районах Азербайджана прошли грозы и дожди, местами интенсивного характера.

В некоторых районах Азербайджана прошли грозы и дожди, местами интенсивного характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 26 мм, в Ордубаде - 20 мм, в Балакене - 18 мм, в Дашкесане - 12 мм, в Гедабейе - 8 мм, в Гёйгеле - 7 мм, в Джульфе, Шамкире, Шахбузе, Нахчыване, Гяндже, Садараке, Тертере, Джейранчёле, Товузе, Шеки, Шаруре - 6 мм, в Нафталане - до 5 мм.

В результате проливных дождей на реке Гянджачай-Зурнабад, протекающей в Гёйгельском районе, прошел сель.

Скорость восточного ветра в Шабране увеличивалась до 20 м/с, Нахчыване, Халтане - 16 м/с.

Температура воздуха 10 июня была на 1,4 градуса выше климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 31 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 33 градуса, в горных районах - 17-26 градусов, в низменных районах - 33 градуса тепла.