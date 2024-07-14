О нас

В ряде регионов Азербайджана прошли кратковременные ливни и грозы

В ряде регионов Азербайджана прошли кратковременные ливни и грозы По состоянию на 10:00 14 июля в большинстве регионов Азербайджана наблюдалась ясная погода преимущественно безх осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах наблюдались грозы и кратковременные дожди ливневого характера.
Экология
14 июля 2024 г. 11:11
В ряде регионов Азербайджана прошли кратковременные ливни и грозы

По состоянию на 10:00 14 июля в большинстве регионов Азербайджана наблюдалась ясная погода преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах наблюдались грозы и кратковременные дожди ливневого характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Шамкире, Огузе, Шамахе, Губе, Билясуваре и Астаре составило до 1 мм.

13 июля скорость восточного ветра в Джульфе, согласно желтому предупреждению, местами усиливалась до 18 м/с.

В Лерике, Гризе, Шахдаге наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31°, в Нахчыванской АР - 37°, в низменных районах - 37°, в горных районах - 28° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, qısamüddətli leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi