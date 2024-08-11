В ряде регионов Азербайджана прошли дожди с грозами

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде, наблюдавшейся на территории республики.

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде, наблюдавшейся на территории республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, согласно информации на 9:30 воскресенья, в ряде горных и предгорных районов прошли дожди с грозами, в целом наблюдалась погода без осадков.

Количество выпавших осадков в Гядабейе, Загатале, Шеки, Гахе, Лазе (Гусаре), Балакене составило до 1 мм. В соответствии с желтым предупреждением северо-западный ветер в Джульфе временами усиливался до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигла 2,4 метра.

Максимальная температура воздуха в столице и на полуострове составила 35, в Нахчыванской АР и низменных районах - 37, в горных районах - 28 градусов тепла.