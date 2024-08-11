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В ряде регионов Азербайджана прошли дожди с грозами

В ряде регионов Азербайджана прошли дожди с грозами Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде, наблюдавшейся на территории республики.
Экология
11 августа 2024 г. 10:26
В ряде регионов Азербайджана прошли дожди с грозами

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде, наблюдавшейся на территории республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, согласно информации на 9:30 воскресенья, в ряде горных и предгорных районов прошли дожди с грозами, в целом наблюдалась погода без осадков.

Количество выпавших осадков в Гядабейе, Загатале, Шеки, Гахе, Лазе (Гусаре), Балакене составило до 1 мм. В соответствии с желтым предупреждением северо-западный ветер в Джульфе временами усиливался до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигла 2,4 метра.

Максимальная температура воздуха в столице и на полуострове составила 35, в Нахчыванской АР и низменных районах - 37, в горных районах - 28 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi bölgələrdə yağış yağıb, şimşək çaxıb

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