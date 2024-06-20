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В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность

В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность Национальная служба гидрометеорологии обнародовала комплексные показатели пожарной опасности в регионах Азербайджана.
Экология
20 июня 2024 г. 17:05
В ряде регионов Азербайджана повысилась пожарная опасность

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала комплексные показатели пожарной опасности в регионах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в службе.

Высокий индекс пожарной опасности по Нахчыванской Автономной Республике отмечен в Ордубаде, очень высокий - в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе.

В Гянджа-Газахском регионе малое значение комплексного показателя пожарной опасности зафиксировано в Дашкесане, среднее - в Тертере, Товузе, Гедабеке, Нафталане, Гяндже, высокое - в Агдаме и Шемкире, очень высокое - в Агстафе.

Умеренная пожарная опасность по Балакян-Шекинскому региону отмечена в Шеки, Балакяне, Огузе, Загатале и средняя - в Габале.

Малое значение комплексного показателя пожарной опасности установлено в Губе, Гусаре, Алтыагадже, очень высокое - в Шабране.

Малый индекс пожарной опасности установлен в Гобустане, средний - в Шамахы и высокий в Исмаиллы.

В Лерике этот показатель достиг уровня средней пожарной опасности, в Астаре, Ярдымли и Лянкяране - высокой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi bölgələrdə yanğın təhlükəsi yüksəlib

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