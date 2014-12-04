В ряде районов Азербайджана температура воздуха опустится до 15 градусов мороза

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание переменной облачности, в основном без осадков. Вечером местами возможен туман, слабый южный ветер к вечеру сменится северным ветром. Температура воздуха ночью составит 0-2, днем 4-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы, возрастет от 765 мм рт. ст. до 777 мм рт. ст, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков, ночью и утром местами возможен туман, не исключается моросящий дождь . В отдельных северных и восточных районах ожидаются осадки и восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов выше нуля, в горах ночью столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.