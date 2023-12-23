В ряде районов Азербайджана выпал снег

В ряде районов Азербайджана начиная со второй половины дня произошла смены погодных условий, прошли дожди, выпал снег.

В ряде районов Азербайджана начиная со второй половины дня произошла смены погодных условий, прошли дожди, выпал снег.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Балакане, Шеки, Мингячевире, Загатале, Сарыбаше (Гахе), Агстафе, Джейранчёле, Гяндже, Товузе, Евлахе шел дождь, в Шахдаге и Гедабейе выпал снег.

Максимальная скорость ветра в Нафталане составила 32 м/с, Гяндже - 30 м/с, Тертере - 28 м/с, Товузе - 26 м/с, Агстафе - 25 м/с, Балакене - 24 м/с, Евлахе - 23 м/с, Барде - 22 м/с, Шеки, Загатале - 20 м/с, Товузе - 18 м/с, Джейранчёле - 17 м/с, Шамкире - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 2,8 метра.