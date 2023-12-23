О нас

В ряде районов Азербайджана выпал снег

В ряде районов Азербайджана выпал снег В ряде районов Азербайджана начиная со второй половины дня произошла смены погодных условий, прошли дожди, выпал снег.
Экология
23 декабря 2023 г. 21:47
В ряде районов Азербайджана выпал снег

В ряде районов Азербайджана начиная со второй половины дня произошла смены погодных условий, прошли дожди, выпал снег.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Балакане, Шеки, Мингячевире, Загатале, Сарыбаше (Гахе), Агстафе, Джейранчёле, Гяндже, Товузе, Евлахе шел дождь, в Шахдаге и Гедабейе выпал снег.

Максимальная скорость ветра в Нафталане составила 32 м/с, Гяндже - 30 м/с, Тертере - 28 м/с, Товузе - 26 м/с, Агстафе - 25 м/с, Балакене - 24 м/с, Евлахе - 23 м/с, Барде - 22 м/с, Шеки, Загатале - 20 м/с, Товузе - 18 м/с, Джейранчёле - 17 м/с, Шамкире - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 2,8 метра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Günün ikinci yarısından hava şəraiti dəyişib, bir sıra ərazilərə yağış və qar yağıb

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
19 декабря 2023 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi