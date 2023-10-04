В некоторых районах Азербайджана прошли дожди, в Шахдаге выпал снег

На территории Азербайджана продолжались наблюдаться нестабильные погодные условия.

На территории Азербайджана продолжали наблюдаться нестабильные погодные условия.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии на 4 октября 16:00, в Дашкесане, Гядабейе, Гяндже, Шамкире, Джейранчёле, Балакяне, Габале, Загатале, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Лянкяране, Астаре, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Гобустане, Гусаре, Халтане, Грызе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове прошли дожди.

В Шахдаге выпал снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове поднималась до 22, в низменных районах - до 23 градусов тепла. В горах воздух прогревался до 11 градусов тепла.