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В некоторых районах Азербайджана прошли дожди, в Шахдаге выпал снег

В некоторых районах Азербайджана прошли дожди, в Шахдаге выпал снег На территории Азербайджана продолжались наблюдаться нестабильные погодные условия.
Экология
4 октября 2023 г. 21:20
В некоторых районах Азербайджана прошли дожди, в Шахдаге выпал снег

На территории Азербайджана продолжали наблюдаться нестабильные погодные условия.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии на 4 октября 16:00, в Дашкесане, Гядабейе, Гяндже, Шамкире, Джейранчёле, Балакяне, Габале, Загатале, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Лянкяране, Астаре, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Гобустане, Гусаре, Халтане, Грызе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове прошли дожди.

В Шахдаге выпал снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове поднималась до 22, в низменных районах - до 23 градусов тепла. В горах воздух прогревался до 11 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi yerlərdə yağış, Şahdağda qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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