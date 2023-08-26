В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Объявлена фактическая погода, наблюдающаяся на территории страны.

Объявлена фактическая погода, наблюдающаяся на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 21:00 26 августа в Габале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахе, Маразе, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре прошли грозы, периодически шел ливень.

В результате проливных дождей в горных районах села Гарамарьям Гёйчайского района через село Гарамарьям прошел сель.