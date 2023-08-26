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В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Объявлена фактическая погода, наблюдающаяся на территории страны.
Экология
26 августа 2023 г. 22:16
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Объявлена фактическая погода, наблюдающаяся на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 21:00 26 августа в Габале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахе, Маразе, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре прошли грозы, периодически шел ливень.

В результате проливных дождей в горных районах села Гарамарьям Гёйчайского района через село Гарамарьям прошел сель.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

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