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В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни

В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни.
Экология
27 августа 2023 г. 12:49
В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни

В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 11:00 27 августа, количество выпавших осадков в Габале составило 24 мм, в Гахе - 33 мм, в Шеки - 23 мм, в Тертере - 13 мм, в Лерике, Астаре, Балакене, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы - до 5 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха поднялась до 32 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 35 градусов, в равнинных районах - до 31 градуса, в горах - до 22 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

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