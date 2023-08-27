В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни

В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни.

В ряде районов Азербайджана прошли грозы и ливни.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации на 11:00 27 августа, количество выпавших осадков в Габале составило 24 мм, в Гахе - 33 мм, в Шеки - 23 мм, в Тертере - 13 мм, в Лерике, Астаре, Балакене, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы - до 5 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха поднялась до 32 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 35 градусов, в равнинных районах - до 31 градуса, в горах - до 22 градусов.