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В ряде районов Азербайджана пройдут ливни, выпадет град

В ряде районов Азербайджана пройдут ливни, выпадет град В ряде горных и предгорных районов Азербайджана 12 августа пройдут кратковременные ливни, ожидается град.
Экология
11 августа 2024 г. 12:52
В ряде районов Азербайджана пройдут ливни, выпадет град

В ряде горных и предгорных районов Азербайджана 12 августа пройдут кратковременные ливни, ожидается град.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов на понедельник.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском районе в целом ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем — 31-36° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 755 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 60-70, днем — 45-50%.

В регионах республики местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, выпадет град. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем — 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем ​— ​19-24° тепла.

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