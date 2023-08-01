В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

20:08

С утра 3 августа до полудня 5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

После нескольких дней умеренной погоды с 3 августа до 5 августа, начиная с северных и западных районов, ожидаются нестабильные погодные условия, в некоторых местах временами пройдут дожди ливневого характера. В горных и предгорных районах ожидаются интенсивные и сильные осадки, возможны грозы, выпадение града.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

Есть вероятность увеличения водности и паводков в некоторых горных реках.