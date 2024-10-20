В ряде районов Азербайджана наблюдались дожди, в высокогорье выпал снег

Сегодня, по данным на 10:00, на территории Азербайджана продолжалась нестабильная погода, местами прошли интенсивные дожди с грозами.

Сегодня, по данным на 10:00, на территории Азербайджана продолжалась нестабильная погода, местами прошли интенсивные дожди с грозами.

Как передает Report, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии.

В Дашкесане, Шахдаге, Загатале (Алибей) и Грызе выпал снег. Высота снежного покрова составила в Грызе 17 см, в Хыналыге 13 см, в Гусаре (Лаза) 6 см, Шахдаге 3 см.

Количество осадков составило в Лянкяране 27 мм, Гусаре (Лаза) 23 мм, Шеки и Огузе 22 мм, Астаре 21 мм, Исмаиллы 18 мм, Шемахе 17 мм, Хачмазе 16 мм, Губе 16 мм, Лерике 14 мм, Хыналыге 12 мм, Гахе (Сарыбаш) 11 мм, Евлахе, Халтане и Гёранбое 10 мм, Нафталане, Мингячевире, Грызе, Гейчае, Шабране и Габале 9 мм, Гобустане 8 мм, Джафархане, Ярдымлы, Билясуваре, Барде и Тертере 7 мм, Зардабе и Дашкесане 6 мм, Гедабейе 4 мм, Гёйгёле и Шахдаге 5 мм, Нефтчале и Сабирабаде 3 мм, Кюрдамире и Гяндже 2 мм, Имишли, Агстафе, Шамкире, Товузе, Балакене и Загатале до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Маштаге 22 мм, Бине 19 мм, Баку до 11 мм.

В Гусаре, Грызе, Гахе (Сарыбаш), Шемахе, Гёйчае и Гусаре наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 13 градусов, в Нахчыванской АР 9 градусов, в равнинных районах 12 градусов, в горных районах до 4 градусов тепла, а в высокогорных районах до 4 градусов мороза.