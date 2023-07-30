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В ряде горных районов Азербайджана прошли грозы и ливни

В ряде горных районов Азербайджана прошли грозы и ливни Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила информацию о фактических погодных условиях, наблюдавшихся на территории республики.
Экология
30 июля 2023 г. 11:37
В ряде горных районов Азербайджана прошли грозы и ливни

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила информацию о фактических погодных условиях, наблюдавшихся на территории республики.

Как сообщили Report в Службе, на 10:00 30 июля в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы и ливни.

Количество выпавших осадков в Балакене (Балакенчай) составило 36 мм, Астаре - 34 мм, Мингячевире - 7 мм, Гёйгёле - 6 мм, Лерике, Ярдымлы, Грызе, Гахе, Огузе, Габале, Шеки, Гяндже, Шахдаге, Шамахы, Гусаре, Хачмазе, Губе, Гёйчае, Геранбое, Билясуваре Шамкире, Дашкесане, Хыналыге, Лянкяране - до 5 мм.

В Балакене в 8:30 выпал град.

В течение дня 29 июля в Нефтчале, Нафталане северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Бейлагане - 18 м/с, в Тертере - 16 м/с, в Ширване - 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25 м/с. По данным станции Нефтяные камни, высота волны в море достигла 3,4 метра.

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