В результате вырубки деревьев в Лерике природе нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов

В результате вырубки деревьев в Лерике природе нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов

Ущерб, нанесенный природе в результате незаконной вырубки деревьев на паевых землях на территории села Худжу Лерикского района, оценен в 30 тыс. манатов.

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Ущерб, нанесенный природе в результате незаконной вырубки деревьев на паевых землях на территории села Худжу Лерикского района, оценен в 30 тыс. манатов. Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности. По информации, факты вырубки деревьев были выявлены в ходе проверки: "Установлено, что деревья вырубили жители Лерикского района Ислам Шабанов, Джахиль Гусейнов, Хидаят Рустамов, Эльнур Рустамов и Фархад Ибадов, общая сумма нанесенного природе ущерба составила 29 900 манатов. Собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки". Подпишитесь на наш Telegram канал