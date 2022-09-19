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В результате вырубки деревьев в Лерике природе нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов

В результате вырубки деревьев в Лерике природе нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов Ущерб, нанесенный природе в результате незаконной вырубки деревьев на паевых землях на территории села Худжу Лерикского района, оценен в 30 тыс. манатов.
Экология
19 сентября 2022 г. 14:23
В результате вырубки деревьев в Лерике природе нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов

Ущерб, нанесенный природе в результате незаконной вырубки деревьев на паевых землях на территории села Худжу Лерикского района, оценен в 30 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

По информации, факты вырубки деревьев были выявлены в ходе проверки: "Установлено, что деревья вырубили жители Лерикского района Ислам Шабанов, Джахиль Гусейнов, Хидаят Рустамов, Эльнур Рустамов и Фархад Ибадов, общая сумма нанесенного природе ущерба составила 29 900 манатов. Собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки".

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə ağacların kəsilməsi nəticəsində təbiətə 30 min manata yaxın ziyan dəyib

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