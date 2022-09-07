В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана

В результате интенсивных дождей водность рек республики увеличилась на 77% в реках Большого Кавказа, на 70% в реках Малого Кавказа и на 200% в реках Ленкоранско-Астаринского района.

В результате интенсивных дождей уровень воды увеличился на 77% в реках Большого Кавказа, на 70% в реках Малого Кавказа и на 200% в реках Ленкоранско-Астаринского района.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в результате выпадения осадков в соседних странах, наблюдалось увеличение водности в транзитных реках. Так, на участке Кура-Кырагкясямян водность увеличилась на 39%, а в поселке Ганых-Джалаир - на 21%.

6 и 7 сентября прошел кратковременный сель на участке Талачай-Загатала по территории Загатальского района, и на участке Балакянчай-Балакян по территории Балакянского района.