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В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана

В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана В результате интенсивных дождей водность рек республики увеличилась на 77% в реках Большого Кавказа, на 70% в реках Малого Кавказа и на 200% в реках Ленкоранско-Астаринского района.
Экология
7 сентября 2022 г. 12:38
В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана

В результате интенсивных дождей уровень воды увеличился на 77% в реках Большого Кавказа, на 70% в реках Малого Кавказа и на 200% в реках Ленкоранско-Астаринского района.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в результате выпадения осадков в соседних странах, наблюдалось увеличение водности в транзитных реках. Так, на участке Кура-Кырагкясямян водность увеличилась на 39%, а в поселке Ганых-Джалаир - на 21%.

6 и 7 сентября прошел кратковременный сель на участке Талачай-Загатала по территории Загатальского района, и на участке Балакянчай-Балакян по территории Балакянского района.

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