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    ​В Ресурсном центре IDEA пройдет встреча в рамках проекта Green Conversation Club

    Все обсуждения и беседы будут вестись на английском языке

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Центре ресурсов Общественного объединения IDEA состоится встреча в рамках проекта Green Conversation Club. Как сообщает Report, встреча пройдет 10 марта в 17:00 и продлится один час.

    Участники сессии обменяются впечатлениями о просмотренных коротких видеороликах, примут участие в обсуждениях экологических вопросов и интерактивных играх на тему окружающей среды. Все обсуждения и беседы будут вестись на английском языке.

    Желающие принять участие в разговорном клубе не позднее 9 марта 2016 года должны послать CV на электронную почту greenclub@ideacampaign.org. Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: + (994 12) 497 63 16. 

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