В реку Хякяри выпустили мальков рыб

В целях содействия восстановлению экосистемы Карабаха и Восточного Зангезура в Зангиланском районе в реку Хякяри было выпущено 200 тыс. мальков рыб.

В целях содействия восстановлению экосистемы Карабаха и Восточного Зангезура в Зангиланском районе в реку Хякяри было выпущено 200 тыс. мальков рыб.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Ф.Алиев отметил, что выпуск рыб в природные водоемы продолжится до конца ноября: "В целях обогащения природных водоемов страны, охраны биоразнообразия и содействия восстановлению водных биоресурсов приглашаем все рыбоводческие хозяйства принять активное участие в акциях по выпуску мальков рыб в природные водоемы".