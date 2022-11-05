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В реку Хякяри выпустили мальков рыб

В реку Хякяри выпустили мальков рыб В целях содействия восстановлению экосистемы Карабаха и Восточного Зангезура в Зангиланском районе в реку Хякяри было выпущено 200 тыс. мальков рыб.
Экология
5 ноября 2022 г. 09:50
В реку Хякяри выпустили мальков рыб

В целях содействия восстановлению экосистемы Карабаха и Восточного Зангезура в Зангиланском районе в реку Хякяри было выпущено 200 тыс. мальков рыб.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Ф.Алиев отметил, что выпуск рыб в природные водоемы продолжится до конца ноября: "В целях обогащения природных водоемов страны, охраны биоразнообразия и содействия восстановлению водных биоресурсов приглашаем все рыбоводческие хозяйства принять активное участие в акциях по выпуску мальков рыб в природные водоемы".

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Версия на английском языке ФотоThousands of fingerlings released into Hakari River again
Версия на азербайджанском языке ФотоHəkəri çayına növbəti dəfə balıq körpələri buraxılıb

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