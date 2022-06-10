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В реку Хакари выпущены мальки пятнистой форели

В реку Хакари выпущены мальки пятнистой форели С целью способствования сохранению биоразнообразия и восстановлению биоресурсов в водных бассейнах на территории Карабаха и Восточного Зангезура, в реку Хакари, протекающую через село Агалы, были выпущены мальки рыб.
Экология
10 июня 2022 г. 13:19
В реку Хакари выпущены мальки пятнистой форели

С целью способствования сохранению биоразнообразия и восстановлению биоресурсов в водных бассейнах на территории Карабаха и Восточного Зангезура, в реку Хакари, протекающую через село Агалы, были выпущены мальки рыб.

Как сообщила Report представитель Cлужбы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, в Зангиланском районе с участием спецпредставителя президента Вахида Гаджиева и представителей МЭПР в реку было выпущено 2000 мальков пятнистой форели, выращенных на заводах по разведению рыб.

Представитель службы отметила, что в связи с нерестом рыб в стране ежегодно с 1 мая вводится 4-месячный мораторий на вылов рыбы: "Рекомендуется соблюдать все правила и требования для увеличения рыбных ресурсов. Давайте поддержим сохранение рыбных ресурсов, поощрение ответственного рыболовства, откажемся от всех действий, препятствующих увеличению рыбных ресурсов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHəkəri çayına qızılxallı forel körpələri buraxılıb

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