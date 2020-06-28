​В регионах наблюдалась молния и дожди

До утра 28 июня местами наблюдалась молния, временами дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков составило: в Гедабеке 10, в Дашкесане и Нахчыване – 8, в Гейгеле – 6, в Шахдаге – 5, в Тертере, Агдаме, Садараке – 3, в Шаруре, Шахбузе, Агдере (Ордубад), Зардабе, Лерике, Балакене – 2, в Гяндже, Шамкире, Товузе, Загатале, Халтане, Барде, Имишли, Сарыбаше (Гах), Хыналыге, Ярдымлы – 1 мм.

Утром в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдалась молния и дожди. Ветер постепенно успокоился.

Температура воздуха была ниже климатической нормы на 1,7 градуса. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-27 градусов, районах Аранской низменности - 24-28, горных районах - до 16 градусов, Нахчыване - 29-32 градусов тепла.