В регионах Азербайджана выпал град, в Гедабее сошел сель

По информации на 19:00 27 июля, в некоторых регионах сохраняется дождливая погода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В Дашкесане, Алтыагадже, Гусаре, Гедабее, Гёйгёле, Шамкире, Гяндже и Шеки наблюдаются кратковременные интенсивные дожди и грозы.
Проливной дождь стал причиной селей в некоторых местах Гедабейского района.
Около 17:40 град обрушился на села Поладлы, Шахдаг, Новоивановка и Дюзюрд Гедабейского района. Диаметр градин местами достигал 25-28 мм.
Туман наблюдался в Шеки и Сарыбаше (Гах).
Северо-западный ветер периодически усиливался и достигал в Джульфе 17 м/с в соответствии с "желтым" предупреждением, а в Баку и на Абшеронском полуострове – 25 м/с в соответствии с "оранжевым" предупреждением.