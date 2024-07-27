В регионах Азербайджана выпал град, в Гедабее сошел сель

По состоянию на 19:00 27 июля в ряде регионов Азербайджана сохраняется дождливая погода.

По информации на 19:00 27 июля, в некоторых регионах сохраняется дождливая погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Дашкесане, Алтыагадже, Гусаре, Гедабее, Гёйгёле, Шамкире, Гяндже и Шеки наблюдаются кратковременные интенсивные дожди и грозы.

Проливной дождь стал причиной селей в некоторых местах Гедабейского района.

Около 17:40 град обрушился на села Поладлы, Шахдаг, Новоивановка и Дюзюрд Гедабейского района. Диаметр градин местами достигал 25-28 мм.

Туман наблюдался в Шеки и Сарыбаше (Гах).

Северо-западный ветер периодически усиливался и достигал в Джульфе 17 м/с в соответствии с "желтым" предупреждением, а в Баку и на Абшеронском полуострове – 25 м/с в соответствии с "оранжевым" предупреждением.