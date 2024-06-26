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В регионах Азербайджана прошли ливни, в Гядабейе выпал град

В регионах Азербайджана прошли ливни, в Гядабейе выпал град На территории Азербайджана, как и сообщалось ранее, наблюдается погода с интенсивными осадками.
Экология
26 июня 2024 г. 21:32
В регионах Азербайджана прошли ливни, в Гядабейе выпал град

На территории Азербайджана, как и сообщалось ранее, наблюдается погода с интенсивными осадками.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 26 июня 20:00, в Маштаге, Балакене, Загатале, Гяндже, Гядабейе, Дашкесане, Имишли, Товузе, Бейлагане, Агджабеди, Евлахе, Агстафе, Гёйгёле, Шамкире, Агдаме, Агсу, Тертере, Астаре, Лерике, Лянкяране, Ярдымлы, Мингячевире, Шеки, Кюрдамире, Сабирабаде, Зардабе, Геранбое, Нафталане, Хыналыге, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Джафархане, Джалилабаде, Шабране, Ордубаде, Джейранчёле, Огузе прошли грозы и ливни.

Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, Геранбое, Нафталане, Гяндже, Дашкесане, Мингячевире, Тертере составила 24-30 м/с, в Евлахе, Барде, Садараке, Шамкире - 20 м/с.

В селе Дюзйурд Гядабейского района около 13:00 выпал град диаметром 14-16 мм.

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Версия на азербайджанском языке Əksər rayonlarda leysan yağıb, Gədəbəyə dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

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