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В регионах Азербайджана ожидаются проливные дожди

В регионах Азербайджана ожидаются проливные дожди С вечера 16-го до полудня 17-го сентября в некоторых районах Азербайджана пройдут дожди, температура воздуха понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями.
Экология
14 сентября 2024 г. 17:17
В регионах Азербайджана ожидаются проливные дожди

С вечера 16-го до полудня 17-го сентября в некоторых районах Азербайджана пройдут дожди, температура воздуха понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

На отдельных территориях в Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском и Ширванском регионах возможны проливные дожди, град, в высокогорье - снег.

Интенсивные осадки могут привести к повышению уровня воды на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, в связи с чем возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlarda leysan yağacaq, temperatur aşağı düşəcək

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