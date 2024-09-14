В регионах Азербайджана ожидаются проливные дожди

С вечера 16-го до полудня 17-го сентября в некоторых районах Азербайджана пройдут дожди, температура воздуха понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 16-го до полудня 17-го сентября в некоторых районах Азербайджана пройдут дожди, температура воздуха понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

На отдельных территориях в Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском и Ширванском регионах возможны проливные дожди, град, в высокогорье - снег.

Интенсивные осадки могут привести к повышению уровня воды на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, в связи с чем возможны кратковременные паводки и сели.