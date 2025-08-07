О нас

В регионах Азербайджана ожидается до 41 градуса тепла

В регионах Азербайджана ожидается до 41 градуса тепла 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер, который ближе к вечеру сменится умеренным северо-западным.
7 августа 2025 г. 13:06
8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер, который ближе к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 24-28, днем - 34-38 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах местами не исключаются кратковременные осадки, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 35-40, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем - 28-33 градуса тепла.

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 8
Версия на азербайджанском языке Bakıda 38, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

