В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода

В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода

В регионах Азербайджана 12-14 сентября ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Бабеке, Гяндже, Самухе, Газахе, Агстафае, Шамкире, Товузе, Геранбое, Нафталане, Ширване, Сабирабаде, Мингячевире, Дашкесане, Загатале, Гахе, Балакене, Шеки, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Джалилабаде, Барде, Евлахе, Бейлагане, Физули скорость восточного ветра составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.