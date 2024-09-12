О нас

В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода

В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
Экология
12 сентября 2024 г. 12:46
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода

В регионах Азербайджана 12-14 сентября ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Бабеке, Гяндже, Самухе, Газахе, Агстафае, Шамкире, Товузе, Геранбое, Нафталане, Ширване, Сабирабаде, Мингячевире, Дашкесане, Загатале, Гахе, Балакене, Шеки, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Джалилабаде, Барде, Евлахе, Бейлагане, Физули скорость восточного ветра составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bölgələrdə küləkli hava iki gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

В Азербайджане готовят стратегию управления отходами  
В Азербайджане готовят стратегию управления отходами  
12 сентября 2024 г. 13:09
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Айгюн Алиева: Распоряжение президента поспособствовало принятию экологических мер на освобожденных территориях
Айгюн Алиева: Распоряжение президента поспособствовало принятию экологических мер на освобожденных территориях
12 сентября 2024 г. 12:45
Environmental protection first: Армения продолжает серьезно нарушать требования ряда конвенций
ФотоEnvironmental protection first: Армения продолжает серьезно нарушать требования ряда конвенций
12 сентября 2024 г. 12:05
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
Ученые предупредили о резком росте выбросов метана за последние 20 лет
Ученые предупредили о резком росте выбросов метана за последние 20 лет
11 сентября 2024 г. 05:22
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
В Азербайджане зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет
В Азербайджане зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет
9 сентября 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi