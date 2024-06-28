В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в службе, с 29 июня по 1 июля в ряде регионов Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия.

По данным синоптиков, в Агстафе, Шемкире, Товузе, Самухе, Барде Тертере, Гёйгеле, Агдаме, Агджабеди, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе и Начыванской АР порывы ветра достигнут показателей желтого уровня погодной опасности - 13,9-20,7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Нафталане, Гёранбое, Гяндже, Евлахе, Мингячевире и Дашкесане, где порывы ветра будут достигать 20,8- 28,4 м/с.