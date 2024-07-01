В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила со 2 по 3 июля желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Национальная служба гидрометеорологии объявила со 2 по 3 июля желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Об этом Report сообщили в Службе.

По данным синоптиков, в Газахе, Агстафе, Шемкире, Товузе, Самухе, Барде, Тертере, Гёйгёле, Гедабее, Агдаме, Евлахе, Агджебеди, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе и Джульфе порывы ветра достигнут показателей желтого уровня погодной опасности - 13,9-20,7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Нахчыване, Бабеке, Шахбузе, Ордубаде, Нафталане, Геранбое, Гяндже, Мингячевире, Дашкесане, где порывы восточного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с.