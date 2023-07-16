О нас

В регионах Азербайджана местами шли кратковременные дожди с грозами

В регионах Азербайджана местами шли кратковременные дожди с грозами Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде на территории республики.
Экология
16 июля 2023 г. 10:50
В регионах Азербайджана местами шли кратковременные дожди с грозами

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на службу, на 9:00 местами наблюдались кратковременные дожди с грозами, в целом же наблюдалась погода без осадков.

В Ордубаде, Халтане, Тертере, Бейлагане количество выпавших осадков составило 3 мм.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове временами усиливался до 19 м/с, в Нафталане порывы достигали 19 м/с. Согласно информации со станции Нефтяные камни, высота волны в открытом море достигала 2 метров.

В Национальной службе гидрометеорологии добавили, что 15 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 2,5 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 37 градусов, в Нахчыванской АР - до 37, в низменных районах - до 38, в горных районах до 28 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bölgələrdə arabir qısamüddətli yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi