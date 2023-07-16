В регионах Азербайджана местами шли кратковременные дожди с грозами

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде на территории республики.

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о фактической погоде на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на службу, на 9:00 местами наблюдались кратковременные дожди с грозами, в целом же наблюдалась погода без осадков.

В Ордубаде, Халтане, Тертере, Бейлагане количество выпавших осадков составило 3 мм.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове временами усиливался до 19 м/с, в Нафталане порывы достигали 19 м/с. Согласно информации со станции Нефтяные камни, высота волны в открытом море достигала 2 метров.

В Национальной службе гидрометеорологии добавили, что 15 июля максимальная температура воздуха в Баку была на 2,5 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогрелся до 37 градусов, в Нахчыванской АР - до 37, в низменных районах - до 38, в горных районах до 28 градусов тепла.