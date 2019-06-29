Департамент гидрометеорологии: В регионах Азербайджана дожди, молнии и западный ветер

Вечером 29 июня примерно в 17:00-21:00 в Агстафе, Нахчыване, Гедабеке, Нафталане, Тертере, Евлахе, Шамкире, Дашкесане, Гяндже, Мингячевире были зарегистрированы дождь и молнии.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Шамкире, Гяндже, Шаруре, Барде, Тертере, Евлахе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане, Агдаме, Гейчае скорость западного ветра составила 17-23 м/с, в некоторых местах усиливалась до 28-32 м/с.