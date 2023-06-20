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В различных регионах Азербайджана на природу выпустят благородных оленей

В различных регионах Азербайджана на природу выпустят благородных оленей В ноябре 2022 года в Исмаиллинском подразделении Шахдагского национального парка в рамках проекта реинтродукции была выпущена первая партия благородных оленей (марал).
Экология
20 июня 2023 г. 13:40
В различных регионах Азербайджана на природу выпустят благородных оленей

В ноябре 2022 года в Исмаиллинском подразделении Шахдагского национального парка в рамках проекта реинтродукции была выпущена первая партия благородных оленей (марал).

Как сообщает командированный в Исмаиллы сотрудник Report, об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По ее словам, олени выпускаются в дикую природу после периода адаптации, проведенного в специально отведенном для этого месте: “В продолжение проекта в различных регионах страны планируется выпустить оленей на волю в местах их исторического обитания в различных регионах страны. В последнее время наблюдается увеличение поголовья оленей”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müxtəlif bölgələrində təbiətə nəcib marallar buraxılacaq

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