В рамках ”Зеленого марафона" в Балакене высажено 850 деревьев

Партнеры проекта, преследующие цель посадки в весенний и осенний сезоны до 1 миллиона деревьев по стране, призывают всех поддержать эту благородную инициативу и объединиться во имя зеленого будущего нашей природы

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") успешно продолжаются массовые кампании по посадке деревьев по всему Азербайджану.

Как сообщает Report, 6 апреля в Балакенском районе с участием молодых волонтеров, в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности, было посажено 850 тутовых деревьев.

Главная цель проекта, осуществляемого совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении зон озеленения, внесении вклада в охрану окружающей среды и увеличение биоразнообразия флоры в нашей стране путем посадки деревьев, просвещение в сфере защиты растений.

Общественное объединение IDEA и Минэкологии природных ресурсов, придающие особое значение расширению озеленения, играющего незаменимую роль в улучшении экологического состояния, а также минимизации изменений климата, продолжают широкомасштабные меры по посадке деревьев и в других районах нашей страны.

Партнеры проекта, преследующие цель посадки в весенний и осенний сезоны до 1 миллиона деревьев по стране, призывают всех поддержать эту благородную инициативу и объединиться во имя зеленого будущего нашей природы.