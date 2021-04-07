О нас
Report Georgia
Аудио новости

В рамках ”Зеленого марафона" в Балакене высажено 850 деревьев

В рамках ”Зеленого марафона" в Балакене высажено 850 деревьев Партнеры проекта, преследующие цель посадки в весенний и осенний сезоны до 1 миллиона деревьев по стране, призывают всех поддержать эту благородную инициативу и объединиться во имя зеленого будущего нашей природы
Экология
7 апреля 2021 г. 17:28
В рамках ”Зеленого марафона в Балакене высажено 850 деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") успешно продолжаются массовые кампании по посадке деревьев по всему Азербайджану.

Как сообщает Report, 6 апреля в Балакенском районе с участием молодых волонтеров, в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности, было посажено 850 тутовых деревьев.

Главная цель проекта, осуществляемого совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении зон озеленения, внесении вклада в охрану окружающей среды и увеличение биоразнообразия флоры в нашей стране путем посадки деревьев, просвещение в сфере защиты растений.

Общественное объединение IDEA и Минэкологии природных ресурсов, придающие особое значение расширению озеленения, играющего незаменимую роль в улучшении экологического состояния, а также минимизации изменений климата, продолжают широкомасштабные меры по посадке деревьев и в других районах нашей страны.

Партнеры проекта, преследующие цель посадки в весенний и осенний сезоны до 1 миллиона деревьев по стране, призывают всех поддержать эту благородную инициативу и объединиться во имя зеленого будущего нашей природы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon” çərçivəsində Balakəndə 850 ədəd tut ağacı əkilib

Новости партнеров

Самое важное

Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
ФотоЗакир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
7 апреля 2021 г. 17:36
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
7 апреля 2021 г. 17:11
Руководители религиозных конфессий посетили Агдам
ФотоРуководители религиозных конфессий посетили Агдам
7 апреля 2021 г. 17:00
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
7 апреля 2021 г. 14:50
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
7 апреля 2021 г. 13:52
В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
ФотоВ агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
7 апреля 2021 г. 13:48
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
7 апреля 2021 г. 10:11
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi