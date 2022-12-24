В рамках "Зеленого марафона" в Азербайджане проведены акции по посадке деревьев

В рамках кампании "Зеленый марафон", совместно проводимой Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, были организованы акции по массовой посадке деревьев.

В рамках кампании "Зеленый марафон", совместно проводимой Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, были организованы акции по массовой посадке деревьев.

Как сообщает Report , в ходе акций, проведенных в поселках Ходжасен и Мушфигабад города Баку с участием молодых волонтеров, на общей площади 4 гектаров было посажено более 3 тыс. эльдарских сосен, оливковых деревьев, восточных платанов и кустов олеандра, соответствующих климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Основная цель проекта – предотвращение возможных угроз за счет увеличения зеленых зон, вносить вклад в защиту окружающей среды, поощряя посадку деревьев, в том числе, увеличение биоразнообразия флоры нашей страны, защиту зеленых зон.

Массовая посадка деревьев также поддерживает глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжать усилия по защите и приумножению зеленых насаждений в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность к активному участию в борьбе за защиту нашей планеты и принимаемых мерах во имя защиты окружающей среды.