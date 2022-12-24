О нас

В рамках "Зеленого марафона" в Азербайджане проведены акции по посадке деревьев

В рамках "Зеленого марафона" в Азербайджане проведены акции по посадке деревьев В рамках кампании "Зеленый марафон", совместно проводимой Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, были организованы акции по массовой посадке деревьев.
Экология
24 декабря 2022 г. 19:46
В рамках Зеленого марафона в Азербайджане проведены акции по посадке деревьев

В рамках кампании "Зеленый марафон", совместно проводимой Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, были организованы акции по массовой посадке деревьев.

Как сообщает Report, в ходе акций, проведенных в поселках Ходжасен и Мушфигабад города Баку с участием молодых волонтеров, на общей площади 4 гектаров было посажено более 3 тыс. эльдарских сосен, оливковых деревьев, восточных платанов и кустов олеандра, соответствующих климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Основная цель проекта – предотвращение возможных угроз за счет увеличения зеленых зон, вносить вклад в защиту окружающей среды, поощряя посадку деревьев, в том числе, увеличение биоразнообразия флоры нашей страны, защиту зеленых зон.

Массовая посадка деревьев также поддерживает глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжать усилия по защите и приумножению зеленых насаждений в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность к активному участию в борьбе за защиту нашей планеты и принимаемых мерах во имя защиты окружающей среды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon” çərçivəsində kütləvi ağacəkmə aksiyaları keçirilib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi