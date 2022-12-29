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В рамках "Зеленого марафона" проведена акция по посадке деревьев с участием военнослужащих

В рамках "Зеленого марафона" проведена акция по посадке деревьев с участием военнослужащих В рамках совместно проводимого Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана "Зеленого марафона" состоялась акция по посадке деревьев.
Экология
29 декабря 2022 г. 13:11
В рамках Зеленого марафона проведена акция по посадке деревьев с участием военнослужащих

В рамках совместно проводимого Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана "Зеленого марафона" состоялась акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в IDEA.

На этот раз в акции приняли участие военнослужащие. На территории 4 гектара в поселке Мушвигабад было посажено более 3 000 саженцев деревьев различных пород, подходящих к климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Отметим, что в рамках "Зеленого марафона" в течение года на территории страны было посажено более 2 миллионов деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon” çərçivəsində hərbçilərin iştirakı ilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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