В рамках "Зеленого марафона" прошли акции по посадке деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках Общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон") состоялась очередная акция по посадке деревьев.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках Общереспубликанского марафона по озеленению ("Зеленый марафон") состоялась очередная акция по посадке деревьев.

Как передает Report, в ходе нее на 12 га земель лесного фонда Гобустанского, Сабирабадского, Агджабединского, Масаллинского, Губинского, Шабранского, Гейгельского и Гедабейского районов было посажено более 20 000 деревьев, посеяно 500 кг семян.

В ходе кампании, проводимой совместно общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов АР, в различных регионах страны в весенне-осенний период планируется провести массовые акции по посадке деревьев, увеличить площадь зеленых насаждений.