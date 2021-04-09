В рамках "Зеленого марафона" посажены медоносные деревья

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Бардинском районе прошла массовая акция по посадке медоносных деревьев в рамках "Общереспубликанского зеленого марафона"

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Бардинском районе прошла массовая акция по посадке медоносных деревьев в рамках "Общереспубликанского зеленого марафона".

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, в ходе акции, которая прошла 9 апреля с участием молодых волонтеров, было посажено 1 250 ясеней и 625 акаций.

Кампания, организованная в рамках проекта "Зеленый марафон", также важна с точки зрения вклада в проект Общественного объединения IDEA по поддержке развития экологического предпринимательства в стране. Целью проекта является увеличение ареалов пчел в Азербайджане, которые являются защитниками биоразнообразия, а также поддержка развития пчеловодства в стране.

Учитывая важную роль пчел и других опылителей в охране биоразнообразия, пчеловодство считается самым безопасным и полезным видом сельского хозяйства с экологической точки зрения. Медоносные пчелы активно участвуют в опылении растений и повышают их урожайность. Развитие растений и наличие пчел взаимозависимы. Пчелы и некоторые другие насекомые опыляют растений и обеспечивают не только восстановление отдельных растений, но и развитие определенных видов.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает проводить масштабные мероприятия по посадке деревьев в других регионах страны, подчеркивая важность увеличения площади зеленых насаждений, которое также играет неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации, как минимизация воздействия изменения климата.

Стремясь посадить около 1 миллиона деревьев по всей стране весной и осенью, партнеры проекта призывают всех поддержать эту инициативу и объединиться во имя зеленого будущего природы Азербайджана.