В рамках проекта "Зеленый марафон" прошла акция по посадке медоносных деревьев

23 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") в Самухском районе прошла массовая акция по пос

23 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") в Самухском районе прошла массовая акция по посадке медоносных деревьев.

В ходе акции, организованной Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, было посажено в общей сложности 2 тысячи нектарных деревьев, в том числе клен, акация, павловния и эводия.

Об этом Report сообщили в Общественном объединении IDEA.

Акция, организованная в рамках проекта "Зеленый марафон", также важна с точки зрения вклада в проект общественного объединения IDEA по поддержке развития экологического предпринимательства в стране. Целью проекта является увеличение в Азербайджане ареалов пчел, которые являются защитниками биоразнообразия, а также поддержка развития пчеловодства в стране.

Учитывая важную роль пчел и других опылителей в защите биоразнообразия, пчеловодство считается наиболее экологически безопасным и полезным видом сельского хозяйства. Медоносные пчелы активно участвуют в опылении растений, повышая их урожайность и увеличивая их жизнеспособность. Развитие флоры и существование пчел зависят друг от друга. Пчелы и некоторые другие насекомые опыляют растения, обеспечивая не только индивидуальное восстановление растений, но и развитие определенных видов.

Масштабные мероприятия по посадке деревьев в рамках проекта "Зеленый марафон" будут продолжены в других районах страны.

Партнеры проекта, преследующие цель посадки в весенний и осенний сезоны до 1 миллиона деревьев по стране, призывают всех поддержать эту благородную инициативу и объединиться во имя зеленого будущего нашей природы.