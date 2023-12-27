В рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано 793 кг батареек

За год в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано и передано ООО "Опасные отходы" 793 кг использованных батареек.

За год в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано и передано ООО "Опасные отходы" 793 кг использованных батареек.

Как сообщает Report, целью проекта является защита окружающей среды и здоровья людей, восстановление экологического баланса, предотвращение вредного воздействия использованных батареек и обеспечение их правильной утилизации.

Отметим, что в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" ящики для батареек размещены более чем в 300 населенных пунктах страны, в том числе в различных государственных учреждениях, предприятиях, маркетах, высших и средних учебных заведениях, банках и отелях.

Проект "Сдай батарейки, защити природу" был запущен Министерством экологии и природных ресурсов совместно с фондом Red Hearts 1 мая 2022 года. В рамках проекта на сегодняшний день собрано более 1 тонны использованных батареек.