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В рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано 793 кг батареек

В рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано 793 кг батареек За год в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано и передано ООО "Опасные отходы" 793 кг использованных батареек.
Экология
27 декабря 2023 г. 15:31
В рамках проекта Сдай батарейки, защити природу собрано 793 кг батареек

За год в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" собрано и передано ООО "Опасные отходы" 793 кг использованных батареек.

Как сообщает Report, целью проекта является защита окружающей среды и здоровья людей, восстановление экологического баланса, предотвращение вредного воздействия использованных батареек и обеспечение их правильной утилизации.

Отметим, что в рамках проекта "Сдай батарейки, защити природу" ящики для батареек размещены более чем в 300 населенных пунктах страны, в том числе в различных государственных учреждениях, предприятиях, маркетах, высших и средних учебных заведениях, банках и отелях.

Проект "Сдай батарейки, защити природу" был запущен Министерством экологии и природных ресурсов совместно с фондом Red Hearts 1 мая 2022 года. В рамках проекта на сегодняшний день собрано более 1 тонны использованных батареек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il 793 kq işlənmiş batareya toplanıb

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