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В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев В рамках "Года солидарности за зеленый мир" в Билясуварском районе продолжаются акции по посадке деревьев.
Экология
10 декабря 2024 г. 21:20
В рамках Года солидарности во имя зеленого мира в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуварском районе продолжаются акции по посадке деревьев.

Как сообщает муганское бюро Report, с начала 2024 года в различных частях района на общей площади в 100 га было посажено 15 368 деревьев.

Среди них восточный платан, эльдарская сосна, ель, ива, дуб, тополь, акация, кипарис, пальма, самшит, ясень, клен, мелия и фруктовые деревья.

Также до конца года планируется посадить еще 1 867 деревьев, среди которых восточный платан, кипарис, мелия и лох. Таким образом, к концу 2024 года в районе будет посажено 17 235 деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində Biləsuvarda 16 minə yaxın ağac əkilib

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