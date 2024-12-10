В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуваре посажено около 16 тыс. деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Билясуварском районе продолжаются акции по посадке деревьев.
Как сообщает муганское бюро Report, с начала 2024 года в различных частях района на общей площади в 100 га было посажено 15 368 деревьев.
Среди них восточный платан, эльдарская сосна, ель, ива, дуб, тополь, акация, кипарис, пальма, самшит, ясень, клен, мелия и фруктовые деревья.
Также до конца года планируется посадить еще 1 867 деревьев, среди которых восточный платан, кипарис, мелия и лох. Таким образом, к концу 2024 года в районе будет посажено 17 235 деревьев.