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В рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев

В рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 8 апреля при совместной организации министерств здравоохранения, экологии и природных ресурсов проведена акция по посадке деревьев.
Экология
8 апреля 2023 г. 13:07
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев

В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 8 апреля при совместной организации министерств здравоохранения, экологии и природных ресурсов проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, экологическая акция с участием руководства и сотрудников министерств организована в поселке Мушфигабад.

Ее основной целью было почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который придавал особое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также пропагандировать среди граждан экологическую культуру и бережное отношение к природе.

Выступившие на мероприятии отметили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев во все периоды руководства республикой уделял особое внимание защите экологической стабильности и охране окружающей среды. Было подчеркнуто, что президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает политику, определенную великим лидером Гейдаром Алиевым, и вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения являются приоритетными.

В ходе акции в поселке Мушфигабад в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова были посажены саженцы эльдарской сосны и оливкового дерева, а также обеспечен агротехнический уход за ними.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirilib

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