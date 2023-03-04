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В рамках "Года Гейдара Алиева" в Газахе прошла акция по посадке деревьев

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Газахе прошла акция по посадке деревьев По случаю "Года Гейдара Алиева" в Газахском районе Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.
Экология
4 марта 2023 г. 15:06
В рамках Года Гейдара Алиева в Газахе прошла акция по посадке деревьев

По случаю "Года Гейдара Алиева" в Газахском районе Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает западное бюро Report, акция была организована совместно Исполнительной властью Газахского района и Газахской районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

В мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие представители Исполнительной власти Газахского района, Газахской районной организации ПЕА, молодые волонтеры и представители средств массовой информации.

На территории села Ханлыглар Газахского района было посажено 1000 деревьев, в том числе 300 эльдарских сосен, 250 кипарисов, 150 туй, 100 платанов, 100 абрикосовых и 100 миндальных деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev İli” çərçivəsində Qazaxda ağacəkmə aksiyası keçirilib

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