В рамках "Года Гейдара Алиева" в Газахе прошла акция по посадке деревьев

По случаю "Года Гейдара Алиева" в Газахском районе Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.
Как сообщает западное бюро Report, акция была организована совместно Исполнительной властью Газахского района и Газахской районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
В мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие представители Исполнительной власти Газахского района, Газахской районной организации ПЕА, молодые волонтеры и представители средств массовой информации.
На территории села Ханлыглар Газахского района было посажено 1000 деревьев, в том числе 300 эльдарских сосен, 250 кипарисов, 150 туй, 100 платанов, 100 абрикосовых и 100 миндальных деревьев.