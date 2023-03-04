В рамках "Года Гейдара Алиева" в Газахе прошла акция по посадке деревьев

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Газахе прошла акция по посадке деревьев

По случаю "Года Гейдара Алиева" в Газахском районе Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.

https://static.report.az/photo/4442fd89-2198-33ab-bc1b-4481f5f4167f.jpg https://static.report.az/photo/4442fd89-2198-33ab-bc1b-4481f5f4167f.jpg

По случаю "Года Гейдара Алиева" в Газахском районе Азербайджана прошла акция по посадке деревьев. Как сообщает западное бюро Report, акция была организована совместно Исполнительной властью Газахского района и Газахской районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). В мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие представители Исполнительной власти Газахского района, Газахской районной организации ПЕА, молодые волонтеры и представители средств массовой информации. На территории села Ханлыглар Газахского района было посажено 1000 деревьев, в том числе 300 эльдарских сосен, 250 кипарисов, 150 туй, 100 платанов, 100 абрикосовых и 100 миндальных деревьев. Подпишитесь на наш Telegram канал