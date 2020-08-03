В районах Азербайджана прошли ливни

По информации на 19:00 сегодняшнего дня в Баку, Маштаге, Пираллахы, Нахчыване, Нафталане, Огузе, Шеки, Маразе, Хачмазе, Гусаре, Кюрдемире, Кишчае (Шеки), Дашкесане, Гейгеле, Губе, Евлахе, Гекчае, Сабирабаде, Хыналыге, Набрани, Шахдаге, Лерике, Джафархане,

По информации на 19:00 сегодняшнего дня в Баку, Маштаге, Пираллахы, Нахчыване, Нафталане, Огузе, Шеки, Маразе, Хачмазе, Гусаре, Кюрдемире, Кишчае (Шеки), Дашкесане, Гейгеле, Губе, Евлахе, Гекчае, Сабирабаде, Хыналыге, Набрани, Шахдаге, Лерике, Джафархане, Имишли, Сальяне, Газимамеде, Нефтчале, Биласуваре, Лянкяране, Астаре и Грызе (Губа) наблюдались молнии и ливни.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в результате ливней через Талачай, Загаталу и Эйричай Башдасагыл прошел сель. Скорость северо-западного ветра в Нефтчале составила 22 м/с, в Баку и Гум Адасы 28 м/с, в Маштаге – 25 м/с, на острове Чилов – 22 м/с, в Пираллахы – 20 м/с, в Бина – 19 м/с, на Нефтяных Камнях – 22 м/с. П информации, высота волн на станции Нефтяные Камни достигала 4,5 метров.