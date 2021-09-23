В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидается сильный ветер

Во второй половине дня 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Во второй половине дня 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 25 сентября местами вероятны дожди.

В районах Азербайджана до полудня 25 сентября местами ожидаются грозы и ливни. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, выпадет град, возможно повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках - кратковременные наводнения и сели.

Ожидается западный ветер, местами с порывами до 18-23 м/с.