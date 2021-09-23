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В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидается сильный ветер

В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидается сильный ветер Во второй половине дня 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
Экология
23 сентября 2021 г. 14:08
В районах Азербайджана пройдут ливни, ожидается сильный ветер

Во второй половине дня 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 25 сентября местами вероятны дожди.

В районах Азербайджана до полудня 25 сентября местами ожидаются грозы и ливни. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, выпадет град, возможно повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках - кратковременные наводнения и сели.

Ожидается западный ветер, местами с порывами до 18-23 м/с.

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Версия на английском языке Strong wind, rain expected in Azerbaijan's regions
Версия на азербайджанском языке Rayonlara leysan yağacaq, güclü külək əsəcək

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