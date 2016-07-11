В районах Азербайджана прогнозируются грозы, интенсивные дожди

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове временами будет пасмурно. Местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер стихнет к вечеру.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм.рт.ст. до 762 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 75-85%, днем - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана вероятны грозы, временами дожди, местами интенсивного характера. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 19-20, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 20-21, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 22-23 градуса.