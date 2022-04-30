В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 мая.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем – 18-20° тепла. В Баку ночью - 12-14°, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные осадки и град, ночью и утром – туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью – 1-6°, днем - 10-15° тепла.