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В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки и град

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки и град Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 мая.
Экология
30 апреля 2022 г. 12:15
В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем – 18-20° тепла. В Баку ночью - 12-14°, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные осадки и град, ночью и утром – туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью – 1-6°, днем - 10-15° тепла.

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