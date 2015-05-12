​В районах Азербайджана ожидаются грозы и ливневые дожди

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 мая. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером на полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит ночью 10-15, днем - 17-22 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами грозы и ливневые дожди. Днем в некоторых местах дожди временами прекратятся. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 11-16 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, слабые и умеренные колебания метеорологических факторах на Абшеронском полуострове 15 мая будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.