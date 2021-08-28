В районах Азербайджана ожидается град

29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 22-25°, днем 33-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37°. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39°, в горах ночью 12-17°, днем 21-26°.